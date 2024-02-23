Тонкий лед помешал лыжному фестивалю «Буркасын-2024» в Астане

В соответствиями с правилами безопасности проведение фестиваля «Буркасын-2024» в столице откладывается. Об этом сообщили в пресс-службе столичного акимата, передает агентство Kazinform.

В соответствии с пунктом 44 правил безопасности на водоемах, утвержденных приказом министра внутренних дел Республики Казахстан от 19 января 2015 года, основным условием безопасного пребывания на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке.

При этом безопасная толщина льда должна составлять не менее 25 сантиметров для организации массовых спортивных, праздничных мероприятий и автотранспортных переправ.

В связи с этим из-за несоответствия толщины льда реки «Есиль» допустимым параметрам фестиваль «Буркасын-2024» переносится на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности граждан.