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Томас Бах переизбран главой Международного Олимпийского комитета

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Марта 2021, 01:04
Томас Бах переизбран главой Международного Олимпийского комитета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах переизбран на этот пост, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Выборы состоялись во время работы 137-й сессии МОК, которая в эти дни проходит в режиме онлайн. Сообщается, что Томас Бах набрал 93 голоса. Полномочия главы Международного Олимпийского комитета после избрания вступят в силу после завершения Олимпиады в Токио.

Напомним, Игры пройдут с 23 июля по 8 августа текущего года. Томас Бах является девятым по счету президентом МОК. Он занял этот пост в 2013 году. В 1976 году Томас Бах становился олимпийским чемпионом по фехтованию.


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