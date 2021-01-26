Томас Бах: Олимпиада состоится, никакого плана «Б» нет

ЛОЗАННА. КАЗИНФОРМ - Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах провел расширенную телеконференцию с представителями национальных олимпийских комитетов, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Руководство казахстанского Олимпийского комитета также приняло участие в онлайн-встрече.

Повестка дня встречи оказалась насыщенной. На протяжении более двух часов обсуждались важные вопросы касательно глобальной пандемии, вакцинации спортсменов, резолюции ООН, предстоящих Олимпийских игр Токио-2020 и Пекин-2022.

В своей приветственной речи Томас Бах отметил, что 2021 год будет насыщенным, так как впервые после летней Олимпиады в Токио через 6 месяцев начнутся уже зимние Олимпийские Игры. В настоящий момент МОК ведет полноценную подготовку к двум спортивным мероприятиям. Говоря об Олимпийских играх в Токио-2020, Томас Бах подчеркнул важность единения Олимпийского движения против различных домыслов и слухов.

«Сейчас весь фокус Олимпийского движения прикован к Олимпийским играм Токио-2020. Вечером 21 января и 22 января в новостях было много провокационных публикаций о том, что Япония готовится отменить Игры, но эта информация ложная. Я прошу верить только официальным источникам и официальным заявлениям МОК. 22 января я разговаривал по телефону с представителем правительства Японии, которая заверила меня, что официальных заявлений от имени правительства Японии не было. Я хочу еще раз заявить всем вам, что Игры состоятся, и все соревнования и мероприятия пройдут в запланированные сроки. Все заинтересованные стороны работают в тесном сотрудничестве ради успеха этих Игр. Поэтому нет необходимости продумывать план «Б». Япония своими действиями продемонстрировала всем нам, что готова провести эти Игры. Так же, как и Китай, несмотря на все политические дискуссии вокруг этой страны», - добавил президент МОК.

Также президент МОК рассказал о вакцинации участников Олимпийских Игр. Томас Бах пообещал помочь всем национальным олимпийским комитетам по этому вопросу и призвал всех спортсменов вакцинироваться, но при этом атлеты не будут приоритетными в списке, и вакцинация будет проводиться на добровольной основе.

Всемирная организация здравоохранения и Япония совместно с МОК продолжают разрабатывать руководства по мерам противодействия коронавирусу. При этом учитываются все аспекты, начиная от прибытия спортсменов, их передвижения, организации тестирования, и само участие в соревнованиях.

Правительство Японии внимательно изучает вопрос о присутствии зрителей и болельщиков на трибунах. Томас Бах отметил, что после тщательного рассмотрения всех вопросов и консультаций с экспертами, МОК поделится своими предложениями.

«Япония с нетерпением ждет Олимпийские игры. Осталось всего шесть месяцев до Олимпиады. Подготовка идет полным ходом, прогресс ежеминутен. Недавние новости о, якобы, отмене Игр решением правительства Японии – ложная информация. Мы каждый день получаем письма поддержки от разных международных и местных организаций, спортсменов. Нам очень важна такая поддержка. Нам важна поддержка каждого. От этого ценность игр становится еще принципиальнее. У нас у всех одна цель», - сказал президент Национального Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямашита.

Глава МОК сообщил о том, что на 137-ой Сессии МОК в марте этого года планируется обсуждение таких вопросов, как завершение Олимпийской повестки-2020 и будущее Олимпийского движения в постковидный период. Отмечается, что после Сессии запланирована еще одна встреча с Национальными Олимпийскими комитетами.

Главными приоритетами Национального Олимпийского комитета Казахстана всегда были и остаются здоровье и безопасность спортсменов. В настоящий момент Национальный Олимпийский комитет вместе с национальными федерациями Казахстана продолжает работу по подготовке олимпийской команды к предстоящим Олимпийским Играм.