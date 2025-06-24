Томас Бах официально передал Кирсти Ковентри полномочия главы МОК

Томас Бах, возглавлявший МОК с 2013 года, передал пост Кирсти Ковентри — двукратной олимпийской чемпионке по плаванию из Зимбабве.

Ковентри стала 10-м президентом МОК и вошла в историю как первая женщина и первый представитель африканского континента на этом посту. Она была избрана в марте этого года на 144-й сессии МОК в Олимпии, Греция, сроком на восемь лет.

Во время церемонии Бах символически передал Ковентри ключ от Олимпийского дома — традиционный акт смены руководства. Ключ был создан испанским дизайнером Андре Рикаром, автором факела Олимпиады 1992 года в Барселоне. В зале присутствовали более 700 гостей, включая членов МОК, спортсменов, общественных деятелей и международных партнёров.

Томас Бах, олимпийский чемпион по фехтованию и девятый президент МОК, был удостоен высшей награды организации — Олимпийского ордена в золоте. В своей прощальной речи он выразил благодарность коллегам и отметил, что его уход — осознанный шаг в пользу обновления:

«Новые времена требуют нового лидерства. Кирсти Ковентри — человек, чья жизнь глубоко связана с олимпийскими ценностями. Она приносит новый голос и свежий взгляд, столь важные для будущего движения», — отметил Томас Бах.

В ответном слове Ковентри поблагодарила Баха за 12 лет работы, за единство и поддержку олимпийского сообщества:

«Вы оставили нам наследие, основанное на идее „вместе“. Я надеюсь, мы сможем этим наследием гордиться. Спасибо за ваше неизменное следование ценностям даже в самые сложные времена».

Ковентри призвала к совместной работе:

«Наша экосистема сложна, как паутина, но сильна, пока мы едины. Каждый играет важную роль. Только вместе мы сможем продолжать вдохновлять новое поколение и помогать мечтам становиться реальностью», — подчеркнула Ковентри.