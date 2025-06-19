Том Круз получит «Оскар» за вклад в развитие кинематографа

Об этом сообщила Американская академия кинематографических искусств и наук.

Звезда таких фильмов, как «Миссия невыполнима» и «Последний самурай» становился номинантом на премию четыре раза.

— В этом году Governors Awards отметит четырех легендарных людей, чья выдающаяся карьера и преданность нашему кинематографическому сообществу продолжают оказывать колоссальное влияние, — сказала президент Академии Джанет Янг.

Помимо Круза почетные «Оскары» получат певица Долли Партон, актриса Дебби Аллен и художник-постановщик Уинн Томас.

Статуэтка Oscar будет вручена на 16-м мероприятии Академии Governors Awards в воскресенье, 16 ноября 2025 года.

Ранее сообщалось, что награду теперь смогут получить фильмы, снятые с помощью ИИ.