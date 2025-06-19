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    22:02, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Том Круз получит «Оскар» за вклад в развитие кинематографа

    62-летний актер и продюсер Том Круз получит почетную премию «Оскар» за выдающийся вклад в развитие кинематографа, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Том Круз получит «Оскар» за вклад в развитие кинематографа
    Фото: х.com / @TomCruise

    Об этом сообщила Американская академия кинематографических искусств и наук.

    Звезда таких фильмов, как «Миссия невыполнима» и «Последний самурай» становился номинантом на премию четыре раза.

    — В этом году Governors Awards отметит четырех легендарных людей, чья выдающаяся карьера и преданность нашему кинематографическому сообществу продолжают оказывать колоссальное влияние, — сказала президент Академии Джанет Янг.

    Помимо Круза почетные «Оскары» получат певица Долли Партон, актриса Дебби Аллен и художник-постановщик Уинн Томас.

    Статуэтка Oscar будет вручена на 16-м мероприятии Академии Governors Awards в воскресенье, 16 ноября 2025 года.

    Ранее сообщалось, что награду теперь смогут получить фильмы, снятые с помощью ИИ.

    Теги:
    Культура Новости кино Мировые новости
    Адель Харламова
    Адель Харламова
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