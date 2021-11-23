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    15:35, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Толщину льда замерили на водоемах СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области метеорологи каждую декаду измеряют толщину льда на водоемах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», в среднем по области толщина льда составляет 12 см. На гидропосту, расположенном на реке Аканбурлык в селе Ковыльное она достигла 17 см.

    «Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см в пресной воде и 15 см - в соленой. В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, где есть водная растительность, вблизи деревьев, кустов, камыша. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%», - отметили метеорологи.

    Считается, что если лёд голубого цвета, то он прочный, белого – прочность его в два раза меньше, матово белый или с желтоватым оттенком – ненадежный.

    «Не стоит относиться к зимним прогулкам легкомысленно и не готовиться заранее. Провалившемуся под лед очень трудно выбраться, так как края полыньи будут обламываться под его тяжестью. Взрослый или ребенок могут утонуть от переохлаждения, которое наступает через четверть часа. У некоторых случается холодовой шок», - добавили в североказахстанском «Казгидромете».

    Толщину льда измеряют на 19 гидропостах области. Расположены они на реке Есиль и её притоках, на Сергеевском и Петропавловском водохранилищах, озере Большой Тарангул.

    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Казгидромет Безопасность
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