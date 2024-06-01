Как подчеркнул Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встпрече с учеными в Алматы, сегодня проблема семейно-бытового насилия широко обсуждается в публичном пространстве. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По мнению Президента РК, это говорит о положительной трансформации системы ценностей нашего общества, которое становится все более непримиримым к любым формам агрессии и жестокости.

— С первых дней моего президентства я уделяю большое внимание защите прав женщин и детей. Мы последовательно принимаем законодательные и институциональные меры в данном направлении. В сентябрьском Послании 2022 года мною было поручено ужесточить ответственность за семейно-бытовое насилие.

Признаться, далеко не все, особенно представители правоохранительного блока, были за криминализацию семейно-бытового насилия. Высказывалось мнение, что основные нормы и инициативы в данной сфере уже действуют и что некоторые государственные органы, а также консервативная часть общества выступят против такого закона. Но я все же настоял на том, что нужно правовыми средствами, именно юридическими средствами усилить борьбу с данным постыдным, как я считаю, явлением. Это моя принципиальная позиция.

Как вы знаете, в апреле текущего года мною был подписан закон об обеспечении прав женщин и безопасности детей, которым усиливается уголовная ответственность за домашнее насилие. Через две недели данные поправки вводятся в действие.

Убежден, что новые нормы внесут важный вклад в модернизацию нашего общества, в укрепление института семьи. Ведь всесторонняя защита прав женщин и детей вовсе не противоречит сохранению традиционных семейных ценностей и, напротив, способствует их укреплению. Роль матери в воспитании гражданина своей страны. Только то общество, в котором ценят и уважают женщину, может считаться по-настоящему цивилизованным и культурным.

Конечно, понятно, что не все проблемы можно решить, приняв или ужесточив закон. Прежде всего, перемены к лучшему каждый должен начать с себя. В каждом доме должны утвердиться семейные ценности. Именно благодаря таким простым вещам и формируется новое качество нации, — подчеркнул Глава государства.