11:43, 09 Апрель 2024 | GMT +6
Только пять из 66 частных школ Астаны ведут обучение на казахском языке
В управлении образования Астаны предоставили информацию о языках обучения в частных школах столицы, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Большинство из 66 частных школ города являются смешанными, в 5 из них преподавание ведется на казахском языке, в 15 — на русском, — сообщили в управлении в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.
Кроме того, как говорится в ответе, язык обучения частных школ определяется по желанию родителей.
— Родители, желающие, чтобы их ребенок учился в частной школе, выбирают школу исходя из языка обучения, стоимости обучения и направления обучения, — сообщили в госоргане.