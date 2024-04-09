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    11:43, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Только пять из 66 частных школ Астаны ведут обучение на казахском языке

    первый класс, школа, первый звонок
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    В управлении образования Астаны предоставили информацию о языках обучения в частных школах столицы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Большинство из 66 частных школ города являются смешанными, в 5 из них преподавание ведется на казахском языке, в 15 — на русском, — сообщили в управлении в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

    Кроме того, как говорится в ответе, язык обучения частных школ определяется по желанию родителей.

    — Родители, желающие, чтобы их ребенок учился в частной школе, выбирают школу исходя из языка обучения, стоимости обучения и направления обучения, — сообщили в госоргане.

    Теги:
    Казахстан Образование Астана Общество Казахский язык школа
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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