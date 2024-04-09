Только пять из 66 частных школ Астаны ведут обучение на казахском языке

В управлении образования Астаны предоставили информацию о языках обучения в частных школах столицы, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Большинство из 66 частных школ города являются смешанными, в 5 из них преподавание ведется на казахском языке, в 15 — на русском, — сообщили в управлении в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

Кроме того, как говорится в ответе, язык обучения частных школ определяется по желанию родителей.