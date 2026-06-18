Только половина высаженных в Казахстане деревьев приживается

Средний уровень приживаемости высаженных в Казахстане сеянцев составляет около 50% при нормативном показателе свыше 60%. Об этом говорится в ответе первого заместителя Премьер-министра РК Нурлыбека Налибаева на депутатский запрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Правительства, за 2021–2025 годы в государственном лесном фонде страны было высажено около 1,65 млрд сеянцев. Однако результаты последних осенних инвентаризаций показали, что в среднем приживается лишь половина из них.

Основной объем посадочного материала обеспечивают государственные лесные питомники общей площадью около 2,7 тыс. мингектаров, которые ежегодно производят до 160 млн сеянцев.

Кроме того, за последние пять лет в населенных пунктах Казахстана было высажено около 18,1 млн деревьев.

Для повышения качества озеленения и поддержки отечественных производителей посадочного материала государственные органы прорабатывают ряд новых мер. В частности, рассматривается вопрос введения отдельного кода ОКЭД для декоративного питомниководства. Это позволит выделить предприятия, выращивающие декоративные растения с закрытой корневой системой, в отдельную категорию.

Также планируется проработать детализацию кодов ТН ВЭД ЕАЭС для разграничения качественного посадочного материала и продукции сомнительного происхождения.

Одновременно Министерство экологии и природных ресурсов совместно с Министерством промышленности и строительства рассматривает возможность включения ведущих отечественных питомников, в том числе ТОО «Қазақстан орманы», в Реестр казахстанских товаропроизводителей.

Кроме того, Правительство изучает возможность внедрения механизмов аккредитации или лицензирования декоративных питомников и организаций, проводящих дендрологическую экспертизу.

Отдельное внимание уделяется цифровизации зеленого фонда страны. По данным Правительства, в настоящее время в Казахстане уже оцифровано более 8 млн городских деревьев. В Астане, Алматы, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской и ряде других областей в пилотном режиме работают интерактивные карты и реестры зеленых насаждений.

В среднесрочной перспективе во всех областных центрах планируется завершить цифровой учет деревьев с присвоением QR-кодов и фиксацией их состояния в единой базе данных.

Также совместно с АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» создана интерактивная карта лесокультурных работ в государственном лесном фонде. Сейчас прорабатывается вопрос включения в нее данных о посадках в населенных пунктах.

Ранее стало известно, что в Астане высадят около миллиона деревьев и кустарников.