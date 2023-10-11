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    13:53, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Следует открывать дорогу нашим спортсменам, а не полагаться на легионеров - Президент Казахстана

    спорт
    Фото: Акорда

    Президент РК во время встречи со спортсменами, вернувшимися с Азиатских игр, отдельно остановился на вопросах подготовки спортивного резерва, со ссылкой на Акорду передает агентство Kazinform

    Глава государства отметил, что Правительство и акимы должны создать благоприятные условия для продвижения одаренных и перспективных атлетов.

    – У нас достаточно таких ребят, готовых трудиться с полной самоотдачей для достижения выдающихся результатов. Следует открывать дорогу нашим спортсменам, а не полагаться на легионеров. Крайне важно обеспечить прозрачность и объективность отбора, исключив любые формы фаворитизма и необъективности. Только лучшие из лучших должны представлять нашу страну на международных первенствах. Принцип справедливости и честной конкуренции должен стоять в отечественном спорте во главе угла, – подчеркнул Президент.

    Теги:
    Спорт Президент Казахстана
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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