Следует открывать дорогу нашим спортсменам, а не полагаться на легионеров - Президент Казахстана

Президент РК во время встречи со спортсменами, вернувшимися с Азиатских игр, отдельно остановился на вопросах подготовки спортивного резерва, со ссылкой на Акорду передает агентство Kazinform.

Глава государства отметил, что Правительство и акимы должны создать благоприятные условия для продвижения одаренных и перспективных атлетов.