Следует открывать дорогу нашим спортсменам, а не полагаться на легионеров - Президент Казахстана
Президент РК во время встречи со спортсменами, вернувшимися с Азиатских игр, отдельно остановился на вопросах подготовки спортивного резерва, со ссылкой на Акорду передает агентство Kazinform.
Глава государства отметил, что Правительство и акимы должны создать благоприятные условия для продвижения одаренных и перспективных атлетов.
– У нас достаточно таких ребят, готовых трудиться с полной самоотдачей для достижения выдающихся результатов. Следует открывать дорогу нашим спортсменам, а не полагаться на легионеров. Крайне важно обеспечить прозрачность и объективность отбора, исключив любые формы фаворитизма и необъективности. Только лучшие из лучших должны представлять нашу страну на международных первенствах. Принцип справедливости и честной конкуренции должен стоять в отечественном спорте во главе угла, – подчеркнул Президент.