Только четверть многоэтажных домов в Петропавловске готова к зиме

До начала нового отопительного сезона осталось мало времени. В регионе, где холода продолжаются 9 месяцев, подготовка к зиме имеет большое значение. В связи с этим, аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов занимается подготовкой к отопительному сезону.

Фото: акимат СКО

- Вопрос подготовки к отопительному сезону находится на особом контроле у Главы государства. Президент поручил своевременно завершить ремонтные работы в ТЭЦ-2 Петропавловска, а также обеспечить модернизацию систем тепло- и электроснабжения. В этом году был проведен капитальный ремонт турбоагрегата №2 и железнодорожных путей. Котельные агрегаты №1 и №4, а также турбоагрегат №6 прошли текущий ремонт. В настоящее время ведется модернизация котельного агрегата №2, капитальный ремонт котельных №3 и №11, а также турбоагрегата №6, и регламентный ремонт дополнительного оборудования, – сказал аким СКО.

Фото: акимат СКО

По его словам, все работы ведутся по утвержденному графику, сейчас выполнено более 60% общего объема работ.

В новом отопительном сезоне планируется сдать в эксплуатацию новую трубу. Таким образом, в течение зимы на станции будут работать три трубы.

Фото: акимат СКО

- Наряду с подготовкой систем отопления, необходимо тщательно подготовить к зиме жилищный фонд. В Петропавловске промыты системы отопления 271 многоквартирного жилого дома, они прошли опрессовку. Я поручил акиму города усилить контроль в этом направлении. Все подготовительные работы должны полностью завершиться до 15 сентября, – сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что Президент принял акима СКО Гауеза Нурмухамбетова.



