За 15 лет число смертельных ДТП снизилось вдвое в Казахстане

О проводимой работе по поэтапному повышению категории дорог, реконструкции и ремонту существующих автомагистралей рассказал председатель комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В последние годы ведется работа по оборудованию современных магистралей в стране. Это положительно влияет на дорожную безопасность. Так, если 15 лет назад на дорогах мы теряли свыше 4 тысяч граждан — то сейчас в 2 раза меньше. А на отдельных участках магистральных дорог смертность сократилась более чем в 6 раз. К примеру, на трассе Астана — Щучинск после ее реконструкции, увеличения количества полос до шести, а также обустройства разделительной полосы количество летальных исходов при ДТП снизилось с 75 до 12 погибших в год, — сказал на брифинге в СЦК Кайсар Султанбаев.

Снижение количества ДТП также отмечают на новых автомагистралях по направлениям Астана — Павлодар — Семей, Астана — Караганда.

Между тем, на текущий момент, дороги первой категории, с четырьмя и более полосами движения, составляют всего 2%, остальное количество составляют дороги, построенные по старым стандартам — двухполосные, ширина которых не более 7 метров.

Как отметил председатель комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев, в стране необходимо обеспечить реконструкцию более 6 тысяч км дорог с расширением количества полос и обустройством разделительной полосы.