Толкнувшего школьницу учителя физкультуры уволили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В школе-лицее №27 Астаны после распространения в социальных сетях видео, где учитель физкультуры грубо отталкивает ученицу, было проведено служебное расследование. По итогам подтвердился факт поведения по отношению к ученице 2 класса, не соответствующий педагогической этике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учителю физической культуры вынесено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора на основании рекомендации Совета по педагогической этике. Согласно приказу школы от 30 января 2023 года 19 «Об увольнении» и в соответствии с п.5 ст. 49 Трудового кодекса Республики Казахстан данный учитель уволен с работы», - говорится в ответе столичного управления образования на запрос МИА «Казинформ».

В связи с этим, как сообщили в акимате, была проведена профилактическая работа с коллективом школы. Заместителю руководителя по воспитательной работе поручено вести контроль за соблюдением основных принципов педагогической этики и впредь недопущением таких ситуаций.

Помимо этого, мама девочки написала заявление в полицию о том, что учитель физкультуры одной из городских школ толкнул и накричал на ее 8-летнюю дочь.

«По факту проводится проверка. В отношении несовершеннолетней назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой в отношении педагога будет принято решение согласно действующему законодательству», - сообщили в департаменте полиции Астаны.