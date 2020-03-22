Толеутай Сулейменов: Обращение Елбасы к народу – это призыв в борьбе с кризисом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Профессор института дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК Толеутай Сулейменов отметил, что послание Первого президента – Лидера Нации Нурсултана Назарбаева – это особое обращение к народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это особое обращение к народу Казахстана. На протяжении 30 лет он неоднократно обращался с подобными посланиями к народу. Он обращался в сложное время, в частности, когда в стране были чрезвычайные ситуации. Елбасы всегда призывал казахстанцев сплотиться, объединиться в тяжелое время, не паниковать и проявлять спокойствие. Скажу, что в последнем обращении он акцентировал внимание именно на это», - сказал Толеутай Сулейменов.

Профессор подчеркнул важные пункты обращения Елбасы Нурсултана Назарбаева народу Казахстана.

«Нурсултан Абишевич призвал народ выполнять все инструкции Министерства здравоохранения, касающиеся соблюдения правил личной гигиены. Суть и значение обращения Елбасы кроется в том, что народ Казахстана проходит подобные испытания на прочность. Это борьба каждого за свою личную жизнь. Такие события, моменты мы преодолевали неоднократно и всегда выходили из сложных ситуаций победителями. Это боевой призыв в борьбе с кризисом», - отметил он.

Кроме того, Толеутай Сулейменов выразил свое мнение по поводу текущей ситуации в стране: распространение коронавирусной инфекции, объявление чрезвычайного положения и введение карантина.

«Что касается текущей ситуации, то она не простая и требует мобильности Правительства, всех министертсв и ведомсв, всего народа. Это – экономический кризис, который развился еще глубже. В связи с распространением коронавирусной инфекции, введением режима карантина, затормозилась мировая экономика, приостановили свою деятельность авиационные связи, туризм. Международные спортивные соревнования не проводятся, их передвинули на более поздний срок. В области культуры, спорта, образования проведение различных мероприятий также запретили. Одним словом, замерла вся международная жизнь. Кроме того, упали цены на нефть, газ, металлы. Однако это временные явления, трудности, которые можно преодолеть», - пояснил профессор.

Толеутай Сулейменов считает, что времена меняются, ситуация постепенно улучшится.

«Думаю, что в ближайшее время экономическая жизнь установится, нормализуется в Казахстане и во всем мире. Но необходимо терпение, нужно не теряться и стремиться к объединению. Что мы должны делать? Таких ситуций за всю нашу историю было не мало. И народ всегда верил, что от тяжелого жизнь постепенно идет к легкому, от плохого к лучшему. Времена всегда меняются, постепенно все улучшится. Поэтому и коронавирус будет побежден, экономика вскоре начнет налаживаться. В свою очередь, призываю казахстанцев прислушаться к словам и инициативе Елбасы. Таким образом, мы сможем вместе преодолеть все преграды», - отметил профессор института дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК Толеутай Сулейменов.

Напомним, Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально введен карантин.

Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы обратился к казахстанцам с призывом поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни для борьбы с распространением коронавирусной инфекции

Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы предложил создать республиканский фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период.





Фото: e-history.kz