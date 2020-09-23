Толеутай Рахимбеков: Проведение общенационального опроса позволит выработать меры взаимодействия с госорганами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане стартовал общенациональный опрос «Ел аманаты», организованный Народно-демократической патриотической партии «Ауыл». Как отметил первый заместитель председателя НДПП «Ауыл» Толеутай Рахимбеков, проведение такого опроса позволит выработать действенные меры по взаимодействию с государственными органами с целью решения самых насущных проблем граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в первой половине дня состоялось заседание Политсовета партии, на котором было принято решение о проведении общенационального опроса «Ел аманаты». Партия «Ауыл» постоянно поддерживает связь с местными сообществами страны, знаем самые злободневные проблемы и актуальные вопросы каждого региона. Партия стремится не просто знать, а влиять на власть, чтобы эффективно решить проблемы на местах. Мы постоянно работаем над совершенствованием своей политической платформы. Поэтому проведение такого опроса позволит нам скорректировать наши подходы, выработать действенные меры по взаимодействию с государственными органами с целью решения самых насущных проблем, волнующих наших граждан», - сказал Толеутай Рахимбеков.





По его словам, состояние здравоохранения, образования, борьба с коррупцией, молодежная политика, обеспечение жильем, развитие села и сельского хозяйства – только небольшой перечень таких проблем.





«Само слово «аманат» имеет большое значение в казахском языке. Это наказ, клятва. Нам важны проблемы всех и голос каждого. Поэтому приглашаем каждого казахстанца активно принять участие в опросе. Мы, предварительно посоветовавшись с областными, районными филиалами своей партии, отобрали 15 самых, на наш взгляд, волнующих всех казахстанцев вопросов, охватывающих самые разные социальные, экономические проблемы общества. Они составлены на основе многочисленных обращений и запросов от населения в адрес партии. Кроме ответов на представленные вопросы, вы можете внести дополнительные проблемы и направления, которые вы считаете важными», - обратился к казахстанцам первый заместитель председателя НДПП «Ауыл» Толеутай Рахимбеков.





Ранее сообщалось , что Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» проведет общенациональный опрос «Ел аманаты». Анкетирование начнется 23 сентября и продлится до 25 октября 2020 года во всех регионах Казахстана. Каждый добровольно может принять участие в опросе, либо отказаться.