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Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Мая 2023, 19:23
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом Председателя Агентства по финансовому мониторингу по согласованию с Администрацией Президента РК на должность руководителя Департамента экономических расследований по Карагандинской области назначен Нураби Толеутай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Нового руководителя коллективу представил первый заместитель председателя АФМ Габит Садырбеков.

Ранее Нураби Толеутай работал в должности руководителя Департамента экономических расследований по Акмолинской области


Карагандинская область   Назначения   Минфин РК  
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