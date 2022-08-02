Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Толеген Оспанкулов назначен председателем Комитета труда и соцзащиты РК
2 Августа 2022 17:51

Толеген Оспанкулов назначен председателем Комитета труда и соцзащиты РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра труда и социальной защиты населения Оспанкулов Толеген Капакович назначен председателем Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК – главным государственным инспектором труда Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Толеген Оспанкулов родился в 1961 году в Алматинской области.

Окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт и Кызылординский академический университет экономики, экологии и права.

Трудовой путь начал в должности ветеринарного врача ОПХ «КИЗа», бригадиром МТФ №1.

С 1988 по 1994 годы работал главным ветеринарным врачом с/з им. 23 Партсъезда, начальником, бригадиром молочного комплекса.

1994 по 1997 годы – главный ветеринарный врач ОПХ «КИЗа».

С ноября 1998 года по февраль 2001 года работал ведущим специалистом, главным специалистом, государственным инспектором, заведующим сектора охраны труда, начальником отдела государственной инспекции труда по г. Алматы.

2001-2008 годы – заместитель директора департамента МТСЗН – главный государственный инспектор труда по Алматинской области.

С 2009 по 2014 годы – заместитель председателя Комитета по контролю и социальной защите Министерства труда и социальной защиты населения РК – главный государственный инспектор.

С 2014 по 2017 годы – заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства здравоохранения и социального развития РК – главный государственный инспектор труда.

С 2017 по настоящее время – заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК – главный государственный инспектор труда.




Фото: primeminister.kz


Новости по теме
Назначен начальник службы уголовного преследования Генпрокуратуры РК
Назначен прокурор Алматинской области
Олжас Ордабаев назначен вице-министром труда и соцзащиты населения РК
Читайте также
Ербол Нургалиев покинул пост председателя Комитета труда, соцзащиты и миграции РК
В онлайн-режиме намерены отслеживать строительство домов в Казахстане
Директора школ не могут занимать должность больше 7 лет – Ералы Тугжанов
Более 160 тыс. казахстанцев трудоустроились на постоянную работу в этом году
Более 500 кандасов переселились в трудодефицитные регионы Казахстана
Сколько человек переселились с юга на север Казахстана в этом году
Дорожную карту по развитию моногородов разрабатывают в РК
Около 60 инфраструктурных проектов реализуют в моногородах Казахстана
Популярное
1 Замакима Павлодарской области попала под сокращение
2 Получасовой шторм с градом бушевал в одном из микрорайонов Нур-Султана
3 Нашли тело утонувшего в Атырауской области акима района
4 Нефтепродукты обнаружили в воде в дачном поселке Петропавловска
5 Заключенный ранил трех сотрудников жамбылской колонии

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Архив