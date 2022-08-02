2 Августа 2022 17:51

Толеген Оспанкулов назначен председателем Комитета труда и соцзащиты РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра труда и социальной защиты населения Оспанкулов Толеген Капакович назначен председателем Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК – главным государственным инспектором труда Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Толеген Оспанкулов родился в 1961 году в Алматинской области.

Окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт и Кызылординский академический университет экономики, экологии и права.

Трудовой путь начал в должности ветеринарного врача ОПХ «КИЗа», бригадиром МТФ №1.

С 1988 по 1994 годы работал главным ветеринарным врачом с/з им. 23 Партсъезда, начальником, бригадиром молочного комплекса.

1994 по 1997 годы – главный ветеринарный врач ОПХ «КИЗа».

С ноября 1998 года по февраль 2001 года работал ведущим специалистом, главным специалистом, государственным инспектором, заведующим сектора охраны труда, начальником отдела государственной инспекции труда по г. Алматы.

2001-2008 годы – заместитель директора департамента МТСЗН – главный государственный инспектор труда по Алматинской области.

С 2009 по 2014 годы – заместитель председателя Комитета по контролю и социальной защите Министерства труда и социальной защиты населения РК – главный государственный инспектор.

С 2014 по 2017 годы – заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства здравоохранения и социального развития РК – главный государственный инспектор труда.

С 2017 по настоящее время – заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК – главный государственный инспектор труда.









Фото: primeminister.kz