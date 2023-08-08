Толеген Орашев назначен гендиректором Фонда ЦНТИ «Самгау»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Толеген Орашев назначен генеральным директором Фонда «Центр Научно-Технологических Инициатив «Самгау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Фонда «Самрук-Қазына».



Ранее Толеген Орашев работал на различных должностях в АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «НК «КазМунайГаз», Корпоративном университете «Самрук-Қазына».

Напомним, в апреле 2022 года с целью консолидации и систематизации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) недропользователей, входящих в группу АО «Самрук-Қазына», в рамках исполнения недропользователями ежегодных обязательств в области науки, а также в соответствии с поручением Главы государства от 5 января 2022 года, АО «Самрук-Қазына» был создан Центр научно-технологических инициатив.