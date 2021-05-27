Толеген Абдуллин назначен председателем Комитета автомобильных дорог МИИР РК
Толеген Абдуллин родился в 1982 году в г. Павлодаре.
Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева, АО «Финансовая академия». Квалификация по специальности: инженер-строитель, магистр экономики и бизнеса.
Трудовую деятельность начал в 2004 году в должности мастера автодорожного моста в ДЭУ-62 Павлодарского областного филиала РГП «Казахавтодор».
В 2005-2011 гг. работал на различных должностях в Павлодарском филиале РГП «Казахавтодор».
В 2011-2014 гг. — начальник Отдела госзакупок; директор Акмолинского областного филиала РГП «Казахавтодор».
В 2014-2019 гг. занимал руководящие должности в АО НК «КазАвтоЖол», г. Астана.
С февраля по декабрь 2019 г. — и.о. директора; директор Акмолинского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол», г. Кокшетау.
В 2019-2021 гг. — и.о. заместителя; заместитель председателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК.
С января 2021 года и по настоящее время работал заместителем председателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК.