Толеген Абдуллин назначен председателем Комитета автомобильных дорог МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Абдуллин Толеген Турсынович назначен на должность председателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

Толеген Абдуллин родился в 1982 году в г. Павлодаре.

Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева, АО «Финансовая академия». Квалификация по специальности: инженер-строитель, магистр экономики и бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2004 году в должности мастера автодорожного моста в ДЭУ-62 Павлодарского областного филиала РГП «Казахавтодор».

В 2005-2011 гг. работал на различных должностях в Павлодарском филиале РГП «Казахавтодор».

В 2011-2014 гг. — начальник Отдела госзакупок; директор Акмолинского областного филиала РГП «Казахавтодор».

В 2014-2019 гг. занимал руководящие должности в АО НК «КазАвтоЖол», г. Астана.

С февраля по декабрь 2019 г. — и.о. директора; директор Акмолинского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол», г. Кокшетау.

В 2019-2021 гг. — и.о. заместителя; заместитель председателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК.

С января 2021 года и по настоящее время работал заместителем председателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК.