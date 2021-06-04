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Только за VIP номера бюджет недополучил госпошлины более 44 млн тенге

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
4 Июня 2021, 01:54
Только за VIP номера бюджет недополучил госпошлины более 44 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Только за VIP номера бюджет недополучилгосударственной пошлины более 44 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет госдоходов МФ РК.

В целях обеспечения полноты уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет департаментом государственных доходов по Шымкенту на постоянной основе осуществляется налоговый контроль по оплате государственной пошлины и сборов

Как сообщили в Комитете, в ходе недавней проверки уполномоченных органов выявлены факты неуплаты в бюджет государственной пошлины по 148 автотранспортным средствам за выдачу государственного номерного знака повышенного спроса (VIP номера) на общую сумму 44,6 млн тенге.

Одновременно с этим, за первичную регистрацию 130 транспортных средств в бюджет не поступили сборы на сумму 123,2 млн тенге.

Не дошли до бюджета и 155,1 млн тенге индивидуального подоходного налога за привлечение иностранной рабочей силы.

Таким образом, свыше 320 млн тенге не поступило в государственный бюджет.


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