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Только выборы покажут, кто из кандидатов сильнее - Ерлан Кошанов

Автор:  
Серик Сабеков
9 Ноября 2022, 13:07
Только выборы покажут, кто из кандидатов сильнее - Ерлан Кошанов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Только выборы покажут, кто из кандидатов сильнее. Об этом заявил председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только выборы покажут, кто из кандидатов является сильным или слабым, то есть народ сам даст оценку. Судьбу предстоящих выборов решат избиратели», - сказал Ерлан Кошанов в ходе выхода к прессе в Мажилисе.

Спикер Мажилиса также объяснил, почему он будет представлять Президента на теледебатах, которые состоятся 11 ноября.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев продолжает свои полномочия, и его график работы очень плотный. Президент отвечает за всю внутреннюю и внешнюю политику государства, эти вопросы не терпят отлагательств. Во-вторых, участие в дебатах представителя не противоречит избирательному законодательству», - пояснил Ерлан Кошанов.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия РК утвердила регламент проведения предвыборных дебатов и дискуссий.

Дебаты пройдут 11 ноября на телеканале «Хабар» в прямом эфире в 20:00.

Регламент проведения предвыборных дебатов и дискуссий выглядит следующим образом. Первый раунд – презентация предвыборной программы, которая предусматривает выступление каждого участника с целью представления своей предвыборной программы. Второй раунд – дискуссионная сессия. В этом раунде участники задают своим оппонентам по два вопроса, а также отвечают на два вопроса. На формулировку вопроса дают 30 секунд, а на ответ – каждому участнику предоставляются по две минуты.

Третий раунд – вопросы от избирателей. Каждому кандидату будет задан один вопрос. Время, предусмотренное на ответ - до двух минут.

Четвертый раунд – обращение к избирателям. Участники напрямую обратятся к избирателям. На каждое выступление отводится по две минуты.


Мажилис   Выборы   Ерлан Кошанов   Президентские выборы - 2022  
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