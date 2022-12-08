НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Только восемь сельчан из 100 обеспечены интернетом – депутат

8 Декабря 2022, 14:21
Только восемь сельчан из 100 обеспечены интернетом – депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Галиаскар Сарыбаев заявил о ряде проблем в сфере цифровизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дата-центры и серверы не соответствуют международному стандарту или отсутствуют вовсе. Интегрированные платформы дистанционного обучения LMS, ERP в сферах образования и науки, здравоохранения, социальной сферы, экономики не полностью функциональны», - подчеркнул Галиаскар Сарыбаев в своем депзапросе на пленарном заседании Сената.

Рассказал сенатор и о дисбалансе в доступе к интернету в городских и сельских населенных пунктах. В стране постоянно подключены к интернету 15 человек из 100, в то время как в сельской местности интернетом обеспечены только 8 человек из 100. Для дальнейшего улучшения состояния сферы цифровизации, сенатор озвучил ряд предложений.

«Просим дать предложения в действующее законодательство по ужесточению требований к качеству интернета и увеличению суммы штрафов со стороны регулятора. Предлагаем построить крупные цифровые хабы, а также готовить IТ-кадры высокого уровня», - заключил Галиаскар Сарыбаев.


Теги:
Новости по теме
Функции МЧС по предупреждению чрезвычайных ситуаций забыты – сенатор
«Қазақстан темір жолы» нуждается в кардинальных реформах – депутат
80% автомобилей районных медорганизаций устарели – сенатор
Читайте также
Функции МЧС по предупреждению чрезвычайных ситуаций забыты – сенатор
«Қазақстан темір жолы» нуждается в кардинальных реформах – депутат
До 135 тысяч единиц планируют увеличить производство автомобилей в Казахстане
80% автомобилей районных медорганизаций устарели – сенатор
Срок выплаты пособия по уходу за ребенком продлят в Казахстане
Сенат принял закон касательно выхода женщин на пенсию в 61 год
Законопроект «О контроле специфических товаров» возвращен в Мажилис на доработку
Нурторе Жусип возглавил комитет по социально-культурному развитию и науке Сената
Новости партнеров
Популярное
1 Назначен исполняющий обязанности акима Караганды
2 Алихан Смаилов представил нового акима Астаны
3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
4 Экс-замакима Алматы Мухит Азирбаев получил новую должность
5 Президент РК принял вновь избранного председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева

Лента новостей