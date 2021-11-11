Только вакцинация и изоляция: страны ЕС ужесточают меры по борьбе с COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Показатели заражаемости продолжают расти по всей Европе. Правительства Австрии, Германии и Нидерландов рассматривают вопрос об ужесточении санитарных мер, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, правительство Австрии объявило, что теперь жителям страны будет необходимо предъявлять доказательства полной вакцинации либо перенесенной инфекции Covid-19 для посещения баров, ресторанов, ночных клубов, спортивных центров, культурных учреждений и парикмахерских. Ранее в Австрии было зарегистрировано более 11 тысяч случаев заражения.

В Германии сенат Берлина объявил, что кафе и рестораны без летней террасы, а также парикмахерские и кинотеатры закроют свои двери для непривитых людей старше 18 лет. Решение было объявлено на фоне роста числа случаев коронавируса – в эту среду в ФРГ зарегистрировано самое большое количество инфекций с начала пандемии, а также наблюдается ухудшение ситуации в больницах, особенно в столичном регионе.

В Нидерландах, где в среду было зарегистрировано 12 700 новых случаев заражения, могут быть рассмотрены более строгие меры, поскольку экспертная группа эпидемиологов рекомендовала правительству объявить краткосрочную изоляцию на две недели. Данные меры также будут включать закрытие кинотеатров, театров в этот период, а также отмену других массовых мероприятий. Специалисты также рекомендуют отрегулировать время закрытия точек общественного питания, ограничить количество близких контактов.

Случаи заболевания Covid-19 также продолжают расти в Бельгии. Однако бельгийские политики пока призывают жителей вернуться к дистанционной работе и ограничить количество близких контактов. Консультативный комитет при правительстве Бельгии соберется на следующей неделе для обсуждения эпидемиологической ситуации.

Тем временем Брюссельский столичный регион планирует сохранить четыре центра вакцинации открытыми до апреля 2022 года для введения «бустерных» доз вакцины против коронавируса.

Министры здравоохранения Бельгии одобрили дополнительную прививку тем, кто был вакцинирован однократной вакциной Johnson&Johnson с середины декабря.