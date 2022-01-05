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Только в стабильном государстве мы достигнем целей - Елнур Бейсенбаев

5 Января 2022 12:31
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Только в стабильном государстве мы достигнем целей - Елнур Бейсенбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента Елнур Бейсенбаев обратился к гражданам в связи с последними событиями в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я считаю, что чаяние народа и поднятие вопросов - это нормальный диалоговый порядок. Но все требования граждан со стороны Главы государства были исполнены. Хотелось бы обратиться к молодежи, что нет лучшей позиции, чем быть государственником. Только в стабильном государстве мы достигнем определенных целей. Все ошибаются в этой жизни - и Правительство, и власть, иногда принимаются непопулярные решения. Но это не означает, что везде нужно «ломать» границы, наоборот мы должны уметь культурно и на диалоговых площадках решать вопросы», - заявил Елнур Бейсенбаев, обращаясь к молодым казахстанцам.

«В связи с этим, хотелось бы от имени молодежи и от своего имени обратиться: страна наша и рассвет этой страны увидим только мы, если будем работать именно в правильном русле», - считает мажилисмен.

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#Алматы   #Алматинская область   #Мангистауская область   #Общество   #ЧП-2022  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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