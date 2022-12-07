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Только три ипотечные программы в РК предлагают низкие ставки - мнение эксперта

7 Декабря 2022, 17:27
Только три ипотечные программы в РК предлагают низкие ставки - мнение эксперта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Только три ипотечные программы из восьми предлагают казахстанцам социально ориентированные кредитные ставки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В начале года у нас было 9 программ. На конец года программы «Нурлы жер» и «Баспана хит» подошли к завершению. У нас остается 7 программ, из которых наиболее востребованными для широких слоев населения являются программа «7-20-25», ипотека коммерческих банков, ипотека «Отбасы банк» частично. Все остальные: «Әскери баспана», женская ипотека «Ұмай», «Шаңырак», «Бакытты отбасы» предназначены для узких слоев населения. В период экономической нестабильности, когда Нацбанк повышает ставку рефинансирования до 17%, коммерческая ипотека становится недоступной. Программа «7-20-25» очень активно развивается и ее лимит 3 млн тенге израсходован на 760 млрд тенге. Мы прогнозируем, что в первом квартале следующего года лимит будет исчерпан. Мы призываем внимательно к этому подойти, чтобы в первом квартале следующего года мы уже имели понятную программу ипотечного кредитования. Без нее граждане Казахстана не смогут приобрести жилье», - сказал глава Ассоциации управляющих и сервисных компаний QAZPROPERTY Кайрат Какенов на пресс-конференции.

Кайрат Какенов отметил, что в рейтинге стран по доступности жилья Казахстан находится на 33 месте.

«Этот показатель говорит о том, что за 10 лет семья из двух человек может приобрести двухкомнатную квартиру в рассрочку. Более 30 лет необходимо семье из двух человек для приобретения квартиры в ипотеку. Жилье в Казахстане в принципе доступно, нам нужны инструменты. У нас есть реальный спрос населения, имеется платежеспособность. Нам нужны инструменты финансирования», - добавил спикер.

Ранее Союз строителей Казахстана предложил перезапустить программу «7-20-25» с изменением условий с «25» на «35» лет.


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