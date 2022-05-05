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Только с пятой попытки успешно сдают экзамены на водительские права в Казахстане
5 Мая 2022 11:32

Только с пятой попытки успешно сдают экзамены на водительские права в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В настоящее время обновляются автодромы, где проходят практические экзамены для получения водительского удостоверения. Теперь даже мелкие аварии будут фиксироваться в GPS, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы проводим модернизацию специализированных центров обслуживания населения. Ввели специальную биометрическую систему при сдаче теоретического экзамена. С момента введения биометрической идентификации в спеццоне количество получивших первичные права сократилось на 58% по стране. Если в прошлом году за первый квартал получили 36 тыс. кандидатов водительские права, то в этом году этот показатель составил 15 220 человек. Также мы обновляем оборудование в автодромах, парк автодромов. Теперь даже в случае мелкой аварии авто будет исправно показывать сдан необходимый элемент или нет, потому что новые автодромы работают через технологию GPS. В настоящее время автодромы модернизированы в 14 спеццонах», - сообщил председатель правления государственной корпорации «Правительство для граждан» Суйениш Абдильдин во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Все эти меры направлены, как отметил Суйениш Абдильдин, на исключение коррупционных рисков, в частности, покупки прав. Вместе с тем ужесточение процедуры выдачи водительских удостоверений отразилось на увеличении очередей в спеццонах.

«Ужесточение процедуры выдачи водительских прав увеличивает количество попыток, когда курсанты сдают экзамены. Если раньше процент успешной сдачи водительского права был 50%, то сейчас люди в среднем только с пятой попытки начинают успешно сдавать экзамены. Соответственно очередь за получением водительских прав накапливается. Это означает, что нам нужно увеличить инфраструктуру автодромов. Мы работаем над этим», - добавил глава «Правительства для граждан».

Помимо этого, предлагается усилить ответственность школ, которые обучают курсантов для получения водительских прав. Они будут обязаны организовывать пробные экзамены, чтобы люди были готовыми к теоретическим и практическим экзаменам в спеццонах.

Автор:
Корреспондент

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