Только платформа «Сбер» нам позволяет получить коды – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Только платформа «Сбер» нам позволяет получить коды и депанировать их органам инфорбезопасности. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе встречи с представителями СМИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только платформа «Сбер» нам позволяет получить коды и депанировать коды в органах инфорбезопасности. То есть, по сути дела, мы гарантируем защиту персональных данных. Ну и, конечно же, главное условие, это дальнейшая цифровая трансформация», - сказал Аскар Мамин.

Глава Правительства РК отметил, что в Казахстане прядка 400 информационных систем.

«Надо сказать, что они все плохо между собой взаимодействуют. Есть отличия в данных и не всегда это эффективно. Вот как раз в этой платформе решение. Мы надеемся, что сможем решить эту задачу, к этой работе будут привлечен казахстанский IT-сектор. Для развития сервисов и приложений мы обязательно привлечем наш IT-сектор. Поэтому никаких беспокойств у наших граждан не должно быть по поводу потери цифрового суверенитета или утечки персональных данных. За это мы несем ответственность. Правительство несет за это ответственность и мы обеспечим эту задачу», - заверил Аскар Мамин.

Глава Кабмина подчеркнул, что это необходимость.

«С точки зрения дальнейшего развития нашего государства, с точки зрения цифровой трансформации это просто необходимость. И мы должны работать в этом направлении, и в качестве партнера мы сегодня работаем с группой «Сбер». Еще раз говорю, Министерство цифрового развития проводит переговоры, будем информировать наше общество с тем, чтобы ни у кого не возникло никаких вопросов», - добавил Аскар Мамин.

Ранее в СМИ сообщалось, что портал eGov собираются заменить на новую платформу от Сбербанка.