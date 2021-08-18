Только первоклассники придут на линейку 1 сентября в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в торжественной линейке, которая состоится в школах 1 сентября, примут участие только первоклассники, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В новом учебном году в области за парты сядут около 135 тысяч школьников. Из них 14 241 – ученики первых классов. Принято решение, что линейки в школах пройдут под открытым нетривиален только с участием первоклассников. В торжественной обстановке им вручат «Әліппе». На линейку 1 сентября ребенка может сопровождать только один из родителей или близких», - сообщили на брифинге заместитель руководителя управления образования Айнагуль Дуйсекенова.

Проинформировав, что в 2021 году прием документов первоклассников был организован через Egov.kz. Через портал были приняты документы 98% атырауских учеников.





