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Только одно предприятие в Жамбылской области выпускает более половины продукции легкой промышленности региона

11 Декабря 2019 04:24
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Только одно предприятие в Жамбылской области выпускает более половины продукции легкой промышленности региона

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Развитие легкой промышленности Жамбылской области обсуждали на совещании в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

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В совещании под председательством акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова приняли участие ответственные лица и ряд предпринимателей.

Ожидается, что в регионе будут приняты эффективные меры по развитию легкой промышленности, открытию новых производств, запуску технологических линий и созданию новых рабочих мест.

В сфере легкой промышленности в 2018 году на предприятиях Жамбылской области произведено продукции на 3,4 миллиарда тенге. За десять месяцев текущего года объем производства жамбылских предприятий легкой промышленности составил 2,2 миллиарда тенге.

Отмечается, что годовой объем ввозимой в жамбылский регион импортной продукции легкой промышленности составил 3,8 миллиарда тенге.

При этом значительная часть произведенной продукции принадлежит товариществу с ограниченной ответственностью «Тараз былғары аяқ киім». В прошлом году это предприятие произвело 55 процентов от общего объема выпускаемой в регионе продукции. За десять месяцев текущего года этот показатель достиг уже 46 процентов.

В ходе обсуждения на совещании в облакимате были рассмотрены обстоятельства, которые препятствуют увеличению нагрузки жамбылских предприятий. Это получение индустриального сертификата, высокая стоимость анализа состояния производства на получение сертификата, дефицит профессиональных кадров, нехватка сырья и износ техники.

Аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов акцентировал внимание собравшихся на том, что нужно принимать конкретные решения по защите интересов местных и отечественных товаропроизводителей. Также глава региона отметил насущную необходимость упрощения процедуры получения сертификата, удовлетворения спроса на продукцию местных, а также в целом казахстанских товаропроизводителей. Для этого ответственным лицам поручено рассмотреть существующие механизмы поддержки предпринимателей.

Присутствовавшие на совещании руководители жамбылских предприятий легкой промышленности поднимали проблемы препятствий, возникающих при расширении производства. Многих из них волновали такие моменты, как нехватка квалифицированных кадров и земельный вопрос. Глава региона подчеркнул, что для решения данных проблем соответствующим лицам будут даны протокольные поручения, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.

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Ключевые слова: Жамбылская область, Промышленность, Экономика,
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Автор:

Галина Скрипник

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