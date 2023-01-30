Только одна семья жамбылского села Альжан-ана получила финансовую помощь

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы и предложения кордайцев выслушал в ходе рабочей поездки по Кордайскому району аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. В соответствии с Указом Главы государства «О проведении встреч акимов с населением» в Жамбылской области продолжаются встречи главы региона с жителями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона встретился с жителями Касыкского и Жамбылского сельских округов. В Доме культуры села Альжан-ана аким Касыкского сельского округа Карлыгаш Исагулова отчиталась перед сельчанами о проделанной работе.

«В селе Альжан-ана Касыкского сельского округа проживают 4 683 человека, - отметила спикер. – Населенный пункт обеспечен природным газом, чистой питьевой водой. Все дороги отремонтированы, улицы полностью освещены. В 2022 году была оказана финансовая помощь только одной семье, которая не имеет стабильного дохода. Кроме того, 108 семей получили продовольственные корзины».

После выступления докладчика встреча продолжилась в формате вопросов-ответов. Сельчане поднимали вопросы по выделению пастбищных угодий, дефициту поливной воды, по установке в селе видеокамер. Волнует сельчан и недостаточное качество сотовой связи.

Глава региона Нуржан Нуржигитов дал подробные ответы на все озвученные вопросы и заверил, что в ближайшие два - три года большая часть поднятых вопросов будет решена.

По некоторым вопросам аким области дал конкретные поручения ответственным лицам. Так, перед акимом Касыкского сельского округа поставлены задачи в этом году довести природный газ до каждого потребителя, оказать спонсорскую помощь малообеспеченным семьям, привлечь инвесторов к тому, чтобы улучшить качество мобильной и сотовой связи в селах.

В завершении встречи с населением Касыкского и Жамбылского сельских округов аким области провел прием граждан по личным вопросам.

Административный центр и единственный населенный пункт Касыкского сельского округа село Альжан-ана, ранее называвшееся Касык, находится в 10 км к северо-западу от районного центра села Кордай. Здесь проживает порядка четырех тысяч человек. В 2017 году на XVI сессии Жамбылского областного маслихата было рассмотрено предложение переименовать село Касык в село Альжан-ана. Депутаты тогда единогласно поддержали предложение о переименовании одного из лучших и ухоженных сел Кордайского района в честь матери Главы государства Нурсултана Назарбаева. Сегодня в этом многонациональном населенном пункте Кордайского района проживают казахи, русские, украинцы, азербайджанцы, кыргызы и представители других национальностей.

Село Касык примечательно и тем, что здесь родилась Балжан Бультрикова, первая в истории Казахстана женщина-дипломат, выступавшая с трибуны ООН, первая женщина-министр иностранных дел Казахской ССР. В ноябре этого года ей исполнилось бы 102 года. В 1966 году Балжан Бультрикова была избрана депутатом Палаты национальностей Верховного Совета СССР, участвовала в работе многих общесоюзных организаций и своей деятельностью на благо мира завоевала весомый политический авторитет. В составе советской официальной делегации, которую возглавлял легенда мировой дипломатии Андрей Громыко, Бультрикова не раз принимала участие в сессиях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

В ходе рабочей поездки в район аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов ознакомился с деятельностью музея «Альжан-ана».

Фото пресс-служба акима Жамбылской области