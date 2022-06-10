Только одна новая партия проходит этап рассмотрения документов в Минюсте РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В свете политических реформ в Казахстане активизировались фигуры и группы в партийном поле. Только за последние три месяца стало известно о создании трех новых политических партий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это партия «Еңбек» Союза строителей Казахстана, партия Bizdin Tandau, о создании которой заявил известный казахстанский политический деятель и бизнесмен Булат Абилов, и партия «Народный конгресс Казахстана» - о ее воссоздании объявил поэт, писатель и общественный деятель Олжас Сулейменов.

В связи с этим международное информационное агентство «Казинформ» обратилось в Министерство юстиции РК с запросом о том, какие этапы регистрации проходят заявленные партии.

«Инициативные группы создаваемых партий «Народный конгресс Казахстана», Bizdin Tandau и «Еңбек» в регистрирующий орган не обращались. В настоящее время на рассмотрении находятся документы о регистрации республиканской политической партии «Халық Дербестігі». Сейчас идет проверка достоверности списков граждан по созданию политической партии», - говорится в ответе Минюста.

С начала года в Министерство юстиции обратились пять инициативных групп - о создании политической партии Namys, партии ЕL Тiregi, народной экологической партии «Байтақ», политической партии «Алға Қазақстан» и политической партии «Жанашыр».

По данным ведомства, все вышеуказанные уведомления возвращены без подтверждения, так как представленные списки инициативных групп не соответствовали требованиям статьи 6 и 8 закона РК «О политических партиях».

Как пояснили в департаменте регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции, несогласие с настоящим ответом может быть обжаловано в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса.

«Нужно отметить, что молодая генерация претендентов на создание партий производит достаточно унылое впечатление - отсутствие идей, харизмы, оргспособностей и даже некоего подобия амбициозности, что для партийцев было бы очень кстати. В этой связи интересна политическая активность ветеранов политпространства – Олжаса Сулейменова и Ермухана Ертысбаева. Последние полгода оба активно на виду, много выступают и не нуждаются в представлении», - выразил свое мнение казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в своем Telegram-канале.

По его словам, обе эти фигуры могут взять на себя часть реальной перезагрузки партийного поля.