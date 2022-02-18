Только находясь в постоянном диалоге можно оправдать доверие народа – профсоюз работающей молодежи РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены профсоюза работающей молодежи Казахстана обратились к гражданам страны, призвав молодых сверстников быть конструктивными и отстаивать свои интересы мирным путем, передает МИА «Казинформ».

Члены профсоюза работающей молодежи заявили, что только находясь все вместе в постоянном диалоге и уважении интересов всех граждан разных поколений, возможно оправдать большие надежды и доверие народа.

«В трагические дни января все, кому небезразлично будущее Казахстана, ясно увидели попытки недругов страны использовать мирный протест и молодежь для дестабилизации обстановки в наших городах, а накопившиеся противоречия, обостренное чувство справедливости и искреннее желание перемен – для столкновений, беспорядков и погромов.

В нынешнее неспокойное и непростое время мы призываем молодых людей быть конструктивными, отстаивать свои интересы мирным путем, а не на баррикадах, решать проблемы, объединяясь в профсоюзы или вместе с молодёжными структурами.

Только находясь все вместе в постоянном диалоге и уважении интересов всех граждан разных поколений, не нарушая закон, занимаясь практическими делами – отличной учебой, добросовестным трудом мы сможем оправдать большие надежды и доверие нашего народа, старшего поколения.

Мы поддерживаем курс Президента страны Касым-Жомарта Токаева на построение сильного и процветающего государства. Мы неприемлем иждивенческие настроения, бесцельность и нежелание трудиться.

Сегодня наш народ, наша любимая Родина и Президент ждут от нас, молодого поколения, великих свершений. Наступает наше время, время людей, которым предстоит строить Новый Казахстан и жить в нем. Только начав изменения с себя и проявив личную ответственность за происходящее мы можем создавать новую реальность в сильном, независимом Казахстане! Пусть беззаветное служение Родине, стойкость в преодолении любых испытаний и трудностей будут целью нашей жизни. Давайте вместе изменим жизнь к лучшему!», - обратились к народу члены профсоюза работающей молодежи РК.