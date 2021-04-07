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    12:21, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Только массовая вакцинация поможет остановить и побороть коронавирус – Берик Уали

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в ходе интервью на телеканале «Хабар 24» призвал казахстанцев вакцинироваться от коронавируса, передает МИА «Казинформ».

    «Хотел бы обратиться ко всем зрителям и, как неоднократно это делал Глава государства, призвать к вакцинации. Только массовая вакцинация поможет скорее и эффективнее остановить и побороть коронавирусную инфекцию. Еще один важный момент, касающийся тех, кто привился и заболел. Я также консультировался с представителями Минздрава, задавал им этот вопрос. По их утверждениям, такие случаи встречаются. И скорее всего, это те люди, у кого в организме могли быть вирусы. А те, кто уже привился, легче переносят заболевание. Поэтому, конечно, вакцинироваться необходимо, и прежде всего следует опираться на мнения экспертов и специалистов, а не на домыслы и слухи», - сказал Берик Уали.

    Пресс-секретарь Президента РК привел данные известного в мире медицинского журнала «Lancet», согласно которым, эффективность «Sputnik V» составляет 91,6%, в мире доверяют этой вакцине.

    «В целом планируется в стране прививать порядка 2 млн человек ежемесячно. Казахстанская же вакцина должна быть готова в конце апреля. Также ведется работа по поставкам китайской вакцины», - дополнил Б. Уали.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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