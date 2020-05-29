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Только храня память о прошлом, мы  сможем творить новую  историю – Даурен Абаев

29 Мая 2020 13:40
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Только храня память о прошлом, мы  сможем творить новую  историю – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФРМ – Политические репрессии и голод нанесли колоссальный урон генофонду казахского народа. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, выступая на международной online-конференции «Казахстан: политика исторической памяти», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эта рукотворная трагедия нанесла колоссальный урон генофонду казахского народа, насильственно изменила многовековой уклад наших предков, оставила глубокий шрам в сердцах выживших их потомков. Сегодня всем должно быть ясно, что смерти и страданиям миллионов людей никогда не смогут быть оправдания», - сказал Даурен Абаев.

Спикер подчеркнул, что в годы репрессий наша страна практически превратилась в гигантский исправительный лагерь, в котором по надуманным мотивам отбывали несправедливое наказание миллионы людей со всего Советского Союза.

«Еще одной трагедией тех лет стала депортация целых народностей. На казахской земле они обрели новую родину и сегодня составляют неотъемлемую часть единого народа Казахстана. В те годы из-за необдуманных действий, от части авантюрных действий отдельных личностей, пострадали представители всех без исключения этносов Советского Союза. Это и является официальной позицией нашего государства, что эти необдуманные действия только отдельных личностей и пострадали все без исключения этносы Советского Союза. Только храня память о событиях прошлого, мы сможем творить новую прогрессивную историю будущего, величайшей ценностью которой является жизнь каждого человека», - добавил Даурен Абаев.

Ранее сообщалось, в Доме дружбы города Нур-Султана начала свою работу Международная online-конференция «Казахстан: политика исторической памяти».


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Ключевые слова: История Казахстана, День памяти жертв политических репрессий, Общество,
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Серик Сабеков

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