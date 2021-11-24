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Только 9% магистрантов и докторантов в Казахстане посвящают свою жизнь науке

Автор:  
Акбота Кузекбай
24 Ноября 2021, 14:46
Только 9% магистрантов и докторантов в Казахстане посвящают свою жизнь науке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Только 9% из тех, кто обучился на магистратуре и докторантуре, занимаются научной деятельностью. Об этом заявил председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В перспективе роль образования, науки, технологий резко возрастет. Ситуация, связанная с пандемией, доказала, насколько важна наука. С небывалой скоростью были изобретены вакцины. Это, в свою очередь, позволило сравнительно быстро преодолеть инфекцию», - сказал во время молодежного форума «Тәуелсіздік ұрпақтары» Маулен Ашимбаев.

Как отметил председатель Сената, роль науки в нашей повседневной жизни возрастает.

«За последние пять лет в стране растет число молодых людей, желающих продолжить обучение в магистратуре и докторантуре. Однако только 9% из них после окончания учебы занимаются научной деятельностью. Государство систематически финансирует и поддерживает науку и молодых ученых», - сказал М. Ашимбаев.

«Наша молодежь должна стремиться к науке. Путь науки - путь будущего. Ключ к успеху, конечно, лежит в знании. Постоянный поиск, обучение, освоение новой сферы должны стать жизненным принципом», - считает спикер Сената.

Напомним, в столице состоялся молодежный форум «Тәуелсіздік ұрпақтары», в ходе которого Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев обратился к молодежи Казахстана, отметив, что на будущее поколение возлагаются особые надежды.

Также в рамках мероприятия состоялось торжественное награждение лауреатов государственной молодежной премии «Дарын».


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