Только 800 жамбылцев из семи тысяч успешно сдали экзамены на водительское удостоверение

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Государственная корпорация «Правительство для граждан» предупреждает об участившихся случаях обмана жамбылцев, желающих купить права в Интернете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, за восемь месяцев 2022 года за получением первичного водительского удостоверения обратились более семи тыс. жамбылцев. Из них успешно сдать экзамены смогли только 802 человека. Около четырех тыс. человек не прошли теоретический экзамен и более двух тыс. провалили практический экзамен по вождению.

«Мошенники открыто размещают объявления в социальных сетях, где предлагают помощь в получении водительского удостоверения без сдачи экзаменов, - сообщил заместитель директора жамбылского филиала госкорпорации «Правительство для граждан» Данияр Медетбеков. - Злоумышленники действуют по простой схеме – когда им звонит клиент, они запрашивают определенную сумму за готовые права и обещают предоставить их в течение месяца. Получив оплату, они скрываются и отключают свои телефоны».

В «Правительстве для граждан» напоминают, что водительские права можно получить только в Центре обслуживания населения, пройдя соответствующие экзамены. Права выдаются исключительно уполномоченным органом.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, просим казахстанцев быть бдительными и не передавать посторонним лицам денежные средства и свои личные данные. Не поддавайтесь обману и не становитесь приманкой для мошенников. Подготовьтесь и получите водительское удостоверение самостоятельно. Как сказал наш Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана: «Самое главное – честный труд. Нам необходимо воспитать поколение, которое хорошо понимает это»», - сообщили в ведомстве.

Данияр Медетбеков отметил, что для получения прав новичку необходимо выучить теорию ПДД самостоятельно или подготовиться при помощи автошколы. Уроки по вождению обязательно пройти с инструктором. При успешной сдаче экзаменов, водительское удостоверение выдадут в специальном ЦОНе. При провале экзамены можно пересдать через семь календарных дней.

За 8 месяцев этого года водительские удостоверения получили электронно более 30 тыс. жамбылцев.

«Сейчас время цифрового документооборота, к примеру, для замены водительского удостоверения нужны всего два документа - это удостоверение личности и старые права. Никаких распечаток, заявлений и чеков, справок из нарко- и психдиспансеров предъявлять не надо. Эту услугу можно получить через приложение kaspi в разделе «Государственные услуги» и через приложение eGov mobile», - сообщили в «Правительстве для граждан».

В Жамбылской области работают 18 автошкол, из них 8 находятся в городе Таразе.