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Только 59% населения Костанайской области полностью вакцинировались от КВИ

9 Декабря 2022, 23:00
Только 59% населения Костанайской области полностью вакцинировались от КВИ

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — За последнюю неделю в Костанайской области зарегистрировано 22 случая заболевания коронавирусом. За предыдущую неделю в регионе выявили 17 случаев заражения КВИ. Рост от недели к неделе составляет 1,2 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день для противодействия коронавирусной инфекции в области развернуто 60 инфекционных коек, где лечение проходят только два пациента. За последние сутки в регионе зарегистрировано 6 новых случаев КВИ.

«Вакцинировано 363 772 человека или 61,1% от подлежащих вакцинации (595 640 человек), из них вторым компонентом 352 009 или 59,1%. Первый компонент вакцины Comirnaty Pfizer получили 21 479 человек. Ревакцинировано 196 295 человек, из них повторно ревакцинировано 36 898 человек», - проинформировала в ходе брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций руководитель отдела лекарственной политики и координации лекарственного обеспечения управления здравоохранения акимата области Гульнар Оспанова.

Как сообщает департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области, в регионе эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией относительно благополучная.

«В октябре зарегистрировали 103 случая, в ноябре 48 случаев (снижение в 2,1 раза). С декабря отмечается незначительный рост заболеваемости КВИ: за последнюю неделю зарегистрировано 22 случая, а за предыдущую - 17 случаев, рост от недели к неделе зафиксирован в 1,2 раза», - отмечает заместитель руководителя департамента Гулим Досумова.

В целях вакцинации населения против коронавирусной инфекции в область прибыло 1170 доз вакцины Pfizer для вакцинации и ревакцинации лиц старше 12 лет. Гулим Досумова напомнила, что вакцинация проводится в поликлиниках по месту прикрепления.

«В целях поддержания коллективного иммунитета необходимо получить ревакцинацию против коронавирусной инфекции с интервалом в 6 месяцев после последней прививки. Для этого в области есть достаточное количество вакцин против коронавирусной инфекции», - добавила Гулим Досумова.


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