Только 55% систем видеонаблюдения в школах РК соответствуют стандартам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о степени оснащенности школ системами видеонаблюдения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время 100% школ обеспечены системами видеонаблюдения. Однако министерством был проведен мониторинг, и мы увидели, что только 55% соответствуют установленным стандартам. 1,4 млрд предусмотрены для приведения систем видеонаблюдения в соответствие стандартам. Не выделены средства акиматами Туркестанской, Атырауской, Жамбылской областей», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

Министр попросил принять меры.

Ранее А. Аймагамбетов заверил, что министерством ведется работа по дальнейшему укреплению материально-технического оснащения организаций образования.

«Первое – обеспечение объектов образования системами видеонаблюдения, второе – обеспеченность специализированными системами. Ведется работа по установке тревожных кнопок. Для педагогов и учеников мы должны внедрить четкий алгоритм действий по реагированию», - подчеркнул глава ведомства.