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    10:41, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Только 55% систем видеонаблюдения в школах РК соответствуют стандартам

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о степени оснащенности школ системами видеонаблюдения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время 100% школ обеспечены системами видеонаблюдения. Однако министерством был проведен мониторинг, и мы увидели, что только 55% соответствуют установленным стандартам. 1,4 млрд предусмотрены для приведения систем видеонаблюдения в соответствие стандартам. Не выделены средства акиматами Туркестанской, Атырауской, Жамбылской областей», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

    Министр попросил принять меры.

    Ранее А. Аймагамбетов заверил, что министерством ведется работа по дальнейшему укреплению материально-технического оснащения организаций образования.

    «Первое – обеспечение объектов образования системами видеонаблюдения, второе – обеспеченность специализированными системами. Ведется работа по установке тревожных кнопок. Для педагогов и учеников мы должны внедрить четкий алгоритм действий по реагированию», - подчеркнул глава ведомства.


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