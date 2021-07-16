Только 22,4% населения Нур-Султана имеют иммунитет к коронавирусу - главный санврач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Только 22,4% населения имеет иммунитет к коронавирусу в Нур-Султане. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня можно сказать, что только у 22,4 % населения сформирован иммунитет (15,8 % за счет вакцинации, 6,6 % населения переболели COVID-19)», - сообщила в ходе брифинга в акимате Сархат Бейсенова.

По словам главного санврача, в последние дни темп вакцинации в городе увеличился, в сутки вакцинируется в среднем до 5000-8000 человек.

«Хочу отметить, что в результате проведения массовой вакцинации населения города в мае заболеваемость снизилась на 31 % по сравнению с апрелем, в июне по сравнению с маем несмотря на имеющийся подъем заболеваемости уровень ниже на 10 %, интенсивный показатель заболеваемости в мае составил 991,8, а в июне 857,3. Это еще раз доказывает, что вакцинация является основным решением в снижении заболеваемости, которая приведет в последующем к послаблению ограничительных мероприятий в городе», - отметила Сархат Бейсенова.

В ходе брифинга главный санитарный врач столицы назвала основные причины резкого роста случаев коронавируса в Нур-Султане.