Только 21 % потребителей знают и защищают свои права
«Наше общественное объединение уже 30 лет оказывает потребителям помощь. В прошлом году мы охватили около 20 тысяч потребителей, которые обращались к нам с различными видами жалоб. Мы проводили статистический анализ. Выяснилось, что наши потребители безграмотные. Безграмотные в каком плане? 65,9% знают закон, но не используют. Пользуется около 21% потребителей. Если бы они знали и использовали этот закон, то было бы меньше обращений», - считает председатель общественного объединения «Әділет».
По словам Ерлана Томпиева, проводятся дискуссии и встречи, чтобы потребители знали и могли применять закон.
«Мы рассматриваем проект нового закона. Думаю, что каждая статья будет направлена на улучшение условий потребителя. Мы работаем по принципу: потребитель прав. Жалобы не снижаются, а с каждым днем растут. В основном потребители жалуются на частные медицинские услуги: косметология, стоматология. Мне приходилось самому решать вопрос, когда неправильно оказывается косметологическая помощь, страдают наши женщины», - добавил он.