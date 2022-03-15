Только 21 % потребителей знают и защищают свои права

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Результаты статистического анализа показали, что 65,9% потребителей знают закон «О защите прав потребителей», но не используют его. Об этом заявил председатель общественного объединения «Әділет» Ерлан Томпиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наше общественное объединение уже 30 лет оказывает потребителям помощь. В прошлом году мы охватили около 20 тысяч потребителей, которые обращались к нам с различными видами жалоб. Мы проводили статистический анализ. Выяснилось, что наши потребители безграмотные. Безграмотные в каком плане? 65,9% знают закон, но не используют. Пользуется около 21% потребителей. Если бы они знали и использовали этот закон, то было бы меньше обращений», - считает председатель общественного объединения «Әділет».

По словам Ерлана Томпиева, проводятся дискуссии и встречи, чтобы потребители знали и могли применять закон.

«Мы рассматриваем проект нового закона. Думаю, что каждая статья будет направлена на улучшение условий потребителя. Мы работаем по принципу: потребитель прав. Жалобы не снижаются, а с каждым днем растут. В основном потребители жалуются на частные медицинские услуги: косметология, стоматология. Мне приходилось самому решать вопрос, когда неправильно оказывается косметологическая помощь, страдают наши женщины», - добавил он.