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Только 20% рекламируемых в РК продуктов питания соответствует стандартам - исследование

15 Октября 2019 14:22
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Только 20% рекламируемых в РК продуктов питания соответствует стандартам - исследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Только 20% рекламируемых в Казахстане продуктов и напитков соответствует международным стандартам, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу представительства ЮНИСЕФ в РК.

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Сегодня ЮНИСЕФ выпустил глобальный доклад на тему питания под названием «Положение детей в мире, 2019 год: дети, продовольствие и питание».

«Каждый третий рекламный ролик на телевидении Казахстана рекламирует продукты питания и напитки, только 20% рекламируемых в Казахстане продуктов и напитков соответствует международным стандартам», - отмечено в распространенном сообщении.

Пресс-служба добавляет, что большинство детей (72,5%) проводит не менее одного часа в день за просмотром телевизора или используют электронные устройства, где демонстрируют нездоровые продукты питания.

«В Казахстане обостряется проблема питания детей, что в свою очередь влечет последствия для здоровья, успеваемости и самочувствия наших детей,» - отмечает координатор ЮНИСЕФ по здравоохранению и питанию Канат Суханбердиев.

«Если тенденция роста ожирения и недополучения детьми полезных питательных веществ продолжится, то можно предположить, что дети, рожденные в 2050 году, будут жить впоследствии меньше, чем дети, рожденные сегодня, а ожирение станет одной из двух основных причин смертности населения. Неадекватное питание детей ограничивает потенциальные возможности общества. Поэтому улучшение питания детей раннего возраста является первоочередной задачей службы здравоохранения, дошкольного и школьного образования и рассматривается в качестве неотъемлемой составной части социально-экономического развития страны в целом».

«Несмотря на все технологические, культурные и социальные достижения последних десятилетий мы упускаем из вида один основополагающий факт: если дети плохо едят, они плохо живут, — считает представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен. —Необходимо изменить наше понимание проблемы недостаточного питания и способы борьбы с ней. Речь идет не только о предоставлении детям достаточного количества пищи – необходимо, прежде всего, обеспечивать детей правильными продуктами питания. Сегодня именно это является нашей общей задачей».

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Ключевые слова: Здравоохранение,
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Серик Сабеков

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