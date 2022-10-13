13 Октября 2022, 12:13

Только 15,8% призванных зачислили в армию за четыре года - Минобороны РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2021 году только 19,4% казахстанцев в возрасте от 18 до 27 лет пошли служить в казахстанскую армию, а 80,6% людей, подлежащих призыву, на военную службу не попали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

В целом с 2017-го по 2021 год, согласно данным Министерства обороны, в РК зачислили в армию только 15,7% призванных.

Это тревожная ситуация, которая может угрожать фундаментальной национальной безопасности страны. Армия Казахстана зависит от постоянного притока военнослужащих. Если тенденция сохранится, вооруженные силы, вероятно, будут страдать от нехватки личного состава при военной угрозе.

По официальным данным, за последние пять лет количество призывников сократилось более чем на 100 тыс. — с 277 тыс. в 2017-м до 165 тыс. в 2021 году. Призыв в прошлом году стал самым малочисленным за последние пять лет. В то же время к вступлению в армию ежегодно стабильно принимаются около 33 тысяч человек.

Еще в среднем 23 тыс. претендентов не поступают на службу по состоянию здоровья. Остальные — а их подавляющее большинство, в среднем около 73% от всех призывников в год — судя по всему, получают законную отсрочку или же и вовсе уклоняются от службы.

Этим летом проблемы со здоровьем призывников отметил депутат Бауржан Сартбаев. По его словам, значительная часть юношей, прошедших медкомиссию, оказываются негодными к военной службе, а проблемы со здоровьем у них начинаются еще в школе.

Впрочем, несмотря на большую долю оказавшихся негодными, получивших отсрочку, или как-то иначе избежавших военной службы, местным исполнительным органам, которые организуют призыв граждан, удается набрать необходимое количество призывников.