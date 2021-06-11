Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Только 0,32% лиц заразились COVID-19 после вакцинации – исследования в Бельгии

Автор:  
Арнур Рахимбеков
11 Июня 2021, 19:37
Только 0,32% лиц заразились COVID-19 после вакцинации – исследования в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. Количество инфекций COVID-19 после вакцинации ограничено и часто протекает бессимптомно, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на данные бельгийского научного института Sciensano.

С начала кампании вакцинации против COVID-19, бельгийский центр Sciensano внимательно отслеживает возникновение коронавирусной инфекции у полностью иммунизированных лиц.

Из 1 421 067 полностью иммунизированных лиц только 0,32% (4,526) заразились COVID-19. Однако более две трети этих случаев не вызывали никаких симптомов. Эти результаты являются важным показателем эффективности вакцин против COVID-19, считают бельгийские ученые.

Вакцины против COVID-19 доказали исключительно высокую эффективность, но ни одна вакцина не может обеспечить 100% защиту. Мониторинг и описание инфекций, которые возникают у полностью иммунизированных лиц, так называемых «прорывных» заражений, предоставляют ценную информацию об эффективности вакцин.

На 31 мая текущего года более 2 млн жителей Бельгии прошли полный курс вакцинации, из которых 1 421 067 можно считать полностью иммунизированными.

Ученые Sciensano выявили 4 526 случаев заражения инфекцией у лиц, получивших две дозы. Этот показатель составляет - 0,32%.

Кроме того, за вторую половину мая 2021 года, выявлено только 652 случая из общего числа 27 979 заражений COVID-19 у привитого населения.

Эти данные наглядно показывают, что у полностью иммунизированных людей гораздо меньше шансов заразиться инфекцией COVID-19, сообщает Sciensano.

Вместе с тем, среди тех, кто заболел КВИ в категории привитых лиц, порядка 68% не имели каких-либо симптомов COVID- 19.

Большинство случаев было обнаружено при тестировании не по причине обращения за медицинской помощью – необходимый ПЦР-тест перед или после путешествий, случаи контактов с больными, общий скрининг и др.

В центре Sciensano добавили, что продолжают внимательно следить за случаями т.н. «прорывных» заражений. С 5 мая 2021 года бельгийские лаборатории автоматически уведомляются, когда положительный образец COVID-19 является возможной «прорывной» инфекцией.

Далее такие образцы могут быть отправлены в бельгийскую лабораторию по COVID-19 (Университет Левена) для идентификации вирусного варианта.

Пока информация доступна только по 356 случаям инфекций среди которых преобладает «британский» штамм (86,1%), за которым следует «бразильский» штамм (6,2%) и гамма-вариант (южноафриканский вариант, 3,6%).

В целом, эти результаты отражают общее распределение мутаций COVID-19 по Бельгии.


Здравоохранение   Бельгия   Коронавирус в мире   Вакцинация  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
Камыш горит на болотах в СКО
Камыш горит на болотах в СКО
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном