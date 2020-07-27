Токтар Аубакиров и Айдын Аимбетов 27 июля отмечают день рождения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 27 июля 2020 года свой день рождения отмечают два казахстанских космонавта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Герою Советского Союза, летчику-космонавту СССР, летчику-космонавту Казахстана, Қазақстан Республикасының Халық Қахарманы Токтару Аубакирову исполняется 74 года, а летчику-космонавту Казахстана, Қазақстан Республикасының Халық Қахарманы Айдыну Аимбетову – 48 лет.

Являясь автором биографического справочника « Космонавты Казахстана», я отметила много совпадений в биографии Токтара Онгарбаевича и Айдына Акановича.

Оба они родились в один день - 27 июля, оба окончили Армавирское высшее военное авиационное училище, оба стали военными летчиками, а позже космонавтами. Оба полетели в космос 2 числа, правда с разницей в месяц – сентябрь и октябрь. Командирами их экипажей были космонавты Волковы, только у Аубакирова командиром был советский космонавт Александр Волков, а у Аимбетова уже сын Александра – российский космонавт Сергей Волков.

Напомним, Токтар Аубакиров совершил космический полет со 2 по 10 октября 1991 года в качестве космонавта-исследователя экспедиции посещения на орбитальный комплекс «Мир». Стартовал на космическом корабле «Союз ТМ-13» вместе с Александром Волковым и Францем Фибеком (Австрия). На станции «Мир» работал вместе с Анатолием Арцебарским и Сергеем Крикалевым. На орбите провел эксперименты по первой казахстанской космической программе. Посадку совершил на космическом корабле «Союз ТМ-12» с Анатолием Арцебарским и Францем Фибеком (Австрия). Продолжительность полета составила 7 суток 22 часа 12 минут 40 секунд.

Айдын Аимбетов совершил полет со 2 по 12 сентября 2015 года в качестве бортинженера космического корабля «Союз ТМА-18М» с экипажем в составе: командира корабля россиянина Сергея Волкова и астронавта Королевства Дании Андреса Могенсена. Продолжительность полета составила 9 суток 20 часов 13 минут 51 секунду.

Примечательно, что у космонавтов есть, как минимум, два дня рождения. Все космонавты, наряду с главным днем в жизни каждого человека – днем рождения, особенно отмечают день, когда они родились, стали космонавтами. Это день первого их полета в космос.

Токтар Онгарбаевич сегодня на заслуженном отдыхе, а Айдын Аканович продолжает свою миссию создания космической отрасли Казахстана на посту одного из руководителей АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» - компании, создающей современные космические технологии.

Сегодня Т. Аубакиров и А. Аимбетов получают поздравления от коллег, друзей, казахстанцев с днем рождения. Приветственные письма от предприятий Казкосмоса адресованы обоим космонавтам.

МИА «Казинформ» присоединяется к поздравлениям наших легендарных земляков с пожеланиями мира и благополучия всем людям в это непростое время.