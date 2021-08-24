Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Халық Қаһарманы Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию подтвердили в пресс-службе больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК.

«Пациент Аубакиров Т.О. обратился в больницу Медицинского центра УДП РК 21.08.21 г. с жалобами на кашель, потливость, общую слабость. Направлена бригада скорой медицинской помощи на дом, при осмотре: общее состояние стабильное, сатурация 95%, температура 36.6., взят анализ ПЦР. Результат положительный. По результатам ПЦР дополнительно даны назначения и рекомендации. Со слов пациента, болеет 6-й день, самостоятельно принимал сумамед, за медицинской помощью в больницу не обращался», - сообщили в медицинском учреждении.

23 августа мобильной бригадой на дому взяты анализы, проведена компьютерная томография грудного сегмента. По результатам лабораторно-инструментального исследования пациент был направлен на госпитализацию в городской инфекционный центр Нур-Султана, дополнили в больнице Медцентра УДП РК.

«Пациент от госпитализации отказался. 24.08.2021 года утром проведена беседа с пациентом, после чего он был госпитализирован в Городской инфекционный центр города Нур-Султана с диагнозом: COVID-19 средней степени тяжести. Двухстороннняя полисегментарная пневмония КТ-1. Пациент вакцинирован (второй компонент получен 17 апреля текущего года)», - пояснили в пресс-службе больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК.