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    22:43, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Токсикоман напал с ножом на прохожих в Алматы: погиб человек

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы токсикоман напал с ножом на двух прохожих. Один человек погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Труп мужчины с множественными ножевыми ранениями был обнаружен в микрорайоне Теректы. Окровавленное тело нашли прохожие. Его личность полицейские установили сразу же: документы были при нем.

    «В ходе проведения первичных следственных действий оперативники отыскали свидетеля преступления, который приходится погибшему другом. По словам мужчины, в поле на них напал вооруженный двумя ножами неизвестный, который, очевидно, находился в неадекватном состоянии. На теле убитого эксперты насчитали около 10 ножевых ранений. Несколько ран было и у свидетеля, но они оказались не опасны для здоровья», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

    «По горячим следам» полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель, токсикоман со стажем. Молодой человек утверждает, что после одурманивающего средства у него начались сильные галлюцинации. В прошлом у задержанного уже имеется судимость за грабеж.

    Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 99 УК РК.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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