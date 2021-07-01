Токсикоман напал с ножом на прохожих в Алматы: погиб человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы токсикоман напал с ножом на двух прохожих. Один человек погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Труп мужчины с множественными ножевыми ранениями был обнаружен в микрорайоне Теректы. Окровавленное тело нашли прохожие. Его личность полицейские установили сразу же: документы были при нем.

«В ходе проведения первичных следственных действий оперативники отыскали свидетеля преступления, который приходится погибшему другом. По словам мужчины, в поле на них напал вооруженный двумя ножами неизвестный, который, очевидно, находился в неадекватном состоянии. На теле убитого эксперты насчитали около 10 ножевых ранений. Несколько ран было и у свидетеля, но они оказались не опасны для здоровья», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

«По горячим следам» полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель, токсикоман со стажем. Молодой человек утверждает, что после одурманивающего средства у него начались сильные галлюцинации. В прошлом у задержанного уже имеется судимость за грабеж.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 99 УК РК.