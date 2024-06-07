Токсикологический информационный центр появился в Казахстане
На базе Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы Медицинского центра Управления делами Президента РК открылся Токсикологический информационный центр «KazToxBase», передает корреспондент агентства Kaziform.
Новый центр, оснащенный самым современным оборудованием, создан в рамках совместного проекта с Евросоюзом.
В церемонии открытия Центра приняли участие представители Европейской комиссии и почетные гости из ряда стран. Ленту разрезали заместитель руководителя Медицинского центра Управления делами Президента РК Людмила Бюрабекова и менеджер программ службы инструментов внешней политики Европейской комиссии Мариа Роса Сабателли.
Как сообщила директор Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы Сауле Шарипова, работа Токсикологического информационного центра будет вестись на основе данных международной базы TOXBASE.
- Здесь, на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, будет оказываться консультационная помощь пациентам и медицинским работникам по вопросам профилактики химических отравлений, их диагностики и лечению. Новый центр даст возможность повышать квалификацию медицинских работников в Казахстане по вопросам отравлений и обучать их лучшим международным практикам по международным стандартам, – сказала С.Шарипова.
По ее словам, открытие нового центра значительно уменьшит нагрузку на больницы и будет полезным с экономической точки зрения. Если раньше было трудно ставить диагнозы, то теперь на основе данных международной базы TOXBASE будет оказываться всемерная помощь пациентам.
Сейчас здесь работают два квалифицированных токсиколога. Следует отметить, что здесь начал работать и центр международного тренинга. Есть уверенность, что открытие этого центра даст возможность повышать квалификацию санитарных врачей, токсикологов, экологов, специалистов лабораторной службы и представителей бизнеса по актуальным вопросам общественного здравоохранения, в стране увеличится число квалифицированных кадров.
Менеджер программ Европейской комиссии Мариа Роса Сабателли отметила, что открытие Токсикологического информационного центра говорит о правильном подходе Казахстана к модернизации сферы здравоохранения.
- Такой центр был недавно открыт в Пакистане. Теперь начинает работать и в Казахстане. Открытие центра мы можем расценивать, как стремление спасать людей от смерти. Следует отметить, что это также соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Мы, со своей стороны, готовы оказать всемерную поддержку, работать совместно, – сказала Мариа Роса Сабателли.