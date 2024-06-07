Токсикологический информационный центр появился в Казахстане

На базе Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы Медицинского центра Управления делами Президента РК открылся Токсикологический информационный центр «KazToxBase», передает корреспондент агентства Kaziform.

Новый центр, оснащенный самым современным оборудованием, создан в рамках совместного проекта с Евросоюзом.

В церемонии открытия Центра приняли участие представители Европейской комиссии и почетные гости из ряда стран. Ленту разрезали заместитель руководителя Медицинского центра Управления делами Президента РК Людмила Бюрабекова и менеджер программ службы инструментов внешней политики Европейской комиссии Мариа Роса Сабателли.

Как сообщила директор Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы Сауле Шарипова, работа Токсикологического информационного центра будет вестись на основе данных международной базы TOXBASE.

Фото: Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы

- Здесь, на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, будет оказываться консультационная помощь пациентам и медицинским работникам по вопросам профилактики химических отравлений, их диагностики и лечению. Новый центр даст возможность повышать квалификацию медицинских работников в Казахстане по вопросам отравлений и обучать их лучшим международным практикам по международным стандартам, – сказала С.Шарипова.

По ее словам, открытие нового центра значительно уменьшит нагрузку на больницы и будет полезным с экономической точки зрения. Если раньше было трудно ставить диагнозы, то теперь на основе данных международной базы TOXBASE будет оказываться всемерная помощь пациентам.

Фото: Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы

Сейчас здесь работают два квалифицированных токсиколога. Следует отметить, что здесь начал работать и центр международного тренинга. Есть уверенность, что открытие этого центра даст возможность повышать квалификацию санитарных врачей, токсикологов, экологов, специалистов лабораторной службы и представителей бизнеса по актуальным вопросам общественного здравоохранения, в стране увеличится число квалифицированных кадров.

Фото: Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы

Менеджер программ Европейской комиссии Мариа Роса Сабателли отметила, что открытие Токсикологического информационного центра говорит о правильном подходе Казахстана к модернизации сферы здравоохранения.

Фото: Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы