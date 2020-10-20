Токио не комментирует утверждения о попытках России сорвать Олимпиаду

ТОКИО. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Правительство Японии не комментирует утверждения МИД Великобритании о том, что российские спецслужбы с помощью кибератак якобы пытались сорвать Олимпиаду в Токио до ее переноса на 2021 год из-за пандемии. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Нам известно об этом сообщении британской стороны, - сказал он. - Правительство Японии собирает соответствующую информацию, однако мы хотели бы воздержаться от комментариев по этому поводу».

Генсек кабинета заверил, что Токио примет все меры для защиты токийской летней Олимпиады от кибернападений.

«Мы не игнорируем угрозу злонамеренных кибернетических атак, которые угрожают основам демократии, - заявил генсек кабинета. - Все заинтересованные ведомства Японии намерены коллективно и сообща бороться против таких опасностей. Мы намерены укреплять центр кибернетической безопасности, который будет надежно защищать предстоящую Олимпиаду от подобных угроз».

МИД Великобритании в понедельник выступил с утверждениями о том, что российские спецслужбы с помощью кибератак пытались сорвать Олимпиаду в Токио до ее переноса на 2021 год из-за пандемии. Соответствующее заявление главы ведомства Доминика Рааба было опубликовано на сайте Форин оффиса.

Британский МИД и Национальный центр кибербезопасности Великобритании утверждают, что российские хакеры из ГУ Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ) проводили «кибернетическую разведоперацию», целью которой стали организаторы игр, их спонсоры и логистические компании. Это якобы делалось, чтобы вывести из строя компьютерные системы, помешав проведению соревнований.

Москва ранее неоднократно отвергала обвинения западных стран в организации кибератак.