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Токио-2020: Владислав Яковлев стал третьим в предварительном заезде по академической гребле
23 Июля 2021 09:39
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио стартовали квалификационные соревнования по академической гребле среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Представитель команды Казахстана Владислав Яковлев прошел первый круг квалификации, финишировав на третьем месте в своем заезде. По итогам квалификации Яковлев показал результат 7:10.08.
На первом месте по итогам заезда расположился Сверре Нильсен (Дания). Второе место занял Дженнаро Альберто ди Мауро.
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