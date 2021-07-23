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Токио-2020: Владислав Яковлев стал третьим в предварительном заезде по академической гребле

23 Июля 2021 09:39
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Токио-2020: Владислав Яковлев стал третьим в предварительном заезде по академической гребле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио стартовали квалификационные соревнования по академической гребле среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Представитель команды Казахстана Владислав Яковлев прошел первый круг квалификации, финишировав на третьем месте в своем заезде. По итогам квалификации Яковлев показал результат 7:10.08.

На первом месте по итогам заезда расположился Сверре Нильсен (Дания). Второе место занял Дженнаро Альберто ди Мауро.


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