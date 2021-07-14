Токио-2020:  в олимпийскую клятву внесли изменения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стала известна формулировка официальной олимпийской клятвы, которая будет произнесена на церемонии открытия Токио-2020 на следующей неделе, что Международный олимпийский комитет (МОК) называет «фундаментальным изменением». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

К спортсменам - мужчине и женщине из олимпийской сборной Японии - присоединятся два тренера и два судьи, которые будут принимать клятву от имени всех участников Игр, которые откроются 23 июля.

После того, как они поднимут олимпийский флаг, церемония начнется с того, что каждый выступающий, в зависимости от группы, к которой он принадлежит, произнесет клятву «От имени спортсменов», «От имени всех судей» или «От имени всех тренеров и официальных лиц».

«Мы обещаем принять участие в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила, в духе честной игры, инклюзивности и равенства, - продолжится клятва. - Вместе мы солидарны и обязуемся заниматься спортом без допинга, без мошенничества, без любой формы дискриминации. Мы делаем это ради чести наших команд, в знак уважения к Основополагающим принципам олимпизма и для того, чтобы сделать мир лучше через спорт».

Новая формулировка клятвы появилась после ряда рекомендаций комиссии спортсменов МОК.

«Мы, олимпийцы, являемся образцами для подражания и послами, - сказала председатель комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри. - Мы вместе посылаем миру мощное послание о равенстве, инклюзивности, солидарности, мире и уважении. Спортсмены, которые произнесут клятву на Олимпийских играх в Токио 2020, будут полностью равны по полу и дадут олимпийскую клятву от имени всех олимпийцев, судей, тренеров и официальных лиц, которых они представляют, в истинном духе солидарности».

Олимпийская клятва впервые была принята 101 год назад в Антверпене 1920 года, когда ее произнес бельгийский фехтовальщик Виктор Бойн от имени своих товарищей.

Она была введена по настоянию барона Пьера де Кубертена, президента МОК в то время.

Первоначальные слова оставались неизменными в течение почти 80 лет, пока в Сиднее-2000 не был введен пункт о запрете допинга. Клятва для судей была введена только в 1972 году, когда на зимних Олимпийских играх в Саппоро это сделал японский прыгун с трамплина Фумио Асаки. Формулировка для тренеров была введена только в Лондоне 2012 года, хотя она уже прозвучала на летних юношеских Олимпийских играх 2010 года в Сингапуре. Начиная с Пхенчхана 2018 года все три раздела произносятся вместе.